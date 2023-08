Ciprian Paraschiv spune ca a facut profit in an pandemic si e unul dintre principalii creditori ai clubului de fotbal ieseanContractul dintre presedintele executiv al Politehnicii Iasi si Ciprian Paraschiv a ajuns la final. Paraschiv, care a renuntat in acest an la acordul pe care-l avea cu Poli pe o perioada nedeterminata si a acceptat o noua intelegere, pana pe 31 iulie, a facut anuntul despartirii de echipa pe pagina lui de facebook, textul fiind insotit de o fotografie cu stema veche a ... citeste toata stirea