Politehnica Iasi nu se simte deloc confortabil in Liga I de fotbal, care este intrerupta in aceasta saptamana ca urmare a actiunilor echipelor nationale. Dupa etapa a XII-a, echipa ieseana a revenit in "zona rosie" a clasamentului, situandu-se pe unul din locurile care duc la baraj. Asta dupa ce la finalul rundelor a X-a si a XI-a Poli avea capul putin scos din adancuri, pe pozitia a XII-a, prima care nu da frisoane legate de retrogradare.Pozitia actuala confirma startul prost de sezon al ... citeste toata stirea