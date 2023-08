Politehnica Iasi e la un pas de a da o noua lovitura pe piata transferurilor. Dupa cum ziaruldeiasi.ro v-a informat in exclusivitate miercuri dimineata, portarul Silviu Lung junior este aproape de a semna cu Poli. Daca nu apar elemente neprevazute, jucatorul va ajunge maine in Iasi pentru a semna un contract cu gruparea din Copou.Fiul fostului mare portar Silviu Lung, care are 77 de selectii la echipa nationala in perioada 1979-1993, juniorul a calcat, la fel ca fratele sau, Tiberiu, pe ... citeste toata stirea