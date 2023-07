Evolutiile dezastruoase ale apararii Politehnicii Iasi in primele runde, subliniate de Ziarul de Iasi, i-au facut pe conducatorii clubului sa miste din nou pe piata transferurilor.Daca nu apar elemente neprevazute, astazi sau maine antrenorul Leo Grozavu va avea la dispozitie, in mod oficial, alti doi fundasi, ambii experimentati, cu CV-uri interesante. Este vorba de stoperul Nicolas Samayoa Pacheco si fundasul dreapta Claudiu Belu-Iordache. Ambele sosiri au fost anuntate in exclusivitate pe ... citeste toata stirea