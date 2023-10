Politehnica Iasi a remizat alb vineri seara, la Bucuresti, pe terenul unei echipe, Dinamo, extrem de modesta, care a confirmat pe deplin de ce are cifre catastrofale in acest sezon, in care e pe loc de retrogradare.Trist pentru Poli e ca daca o formatie ar trebui sa fie nemultumita de rezultat, aceea ar trebui sa fie cea gazda! Desi contine jucatori care nu-s in stare sa dea o pasa de cativa metri, calca pe minge sau o bubuie aiurea in tribuna, in faze simple, gruparea dinamovista a dominat, ... citeste toata stirea