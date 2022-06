FOTBAL - Poli se desparte de portarul care a aparat in Liga I

Motivul pentru care acesta va trebui sa plece liber de contract este unul birocraticPolitehnica Iasi a anuntat oficial ieri ca a renuntat la Teodor Axinte. Portarul pe care fostul antrenor al iesenilor, Daniel Pancu, a mizat ca titular in startul sezonului 2020-2021, cand Poli juca in Liga I, a fost mult timp rezerva lui Ianos Brinza in campionatul recent incheiat. Drept urmare, Axinte nu a atins numarul minim de meciuri jucate care i-ar fi adus prelungirea contractului cu echipa ieseana. ... citeste toata stirea