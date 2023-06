Politehnica Iasi incheie astazi programul primei saptamani de antrenament din aceasta vara, antrenorul Leo Grozavu acordandu-le o zi libera, maine, elevilor lui.Jucatorii vor reveni la pregatire luni, atunci cand va lucra pentru prima data in Copou albanezul Sabah Kerjota, despre a carui sosire in Iasi v-am anuntat in exclusivitate. Atacantul lateral dreapta, care va implini 22 de ani pe 14 august, este asteptat maine in Copou. Pentru Kerjota, despre care se spune ca are mari sanse de a semna ... citeste toata stirea