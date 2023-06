Politehnica Iasi incepe astazi a doua saptamana a pregatirii din aceasta vara. Pe parcursul acestei saptamani, antrenorul Leo Grozavu va cerne si mai mult tinerii din lot si jucatorii aflati in probe, dupa ce saptamana trecuta a taiat in carne vie. Asta pentru ca lunea viitoare, cand se va pleca in primul cantonament al verii, care se va derula in orasul Piatra Neamt in perioada 19-23 iunie, lotul sa prinda un prim contur. Pentru a-si face o idee si mai clara asupra potentialului celor pe ... citeste toata stirea