FOTBAL. Politehnica s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Ce nu pot seniorii, pot juniorii

Dupa cum se stie, echipa de seniori a Politehnicii Iasi s-a facut de tot rasul in actuala editie a Cupei Romaniei, ratand calificarea in grupe (unde au jucat 24 de cluburi, multe din ligile inferioare) si dand cu piciorul la generoasele premii oferite de organizatori.Mai mult, Poli a fost singura formatie din Liga I care a pierdut in play-off-ul competitiei, fiind invinsa de o trupa din Liga a III-a, SCM Zalau, Salajenii s-a impus cu 3-0 in fata unei formatii in care antrenorul iesenilor, Leo ... citește toată știrea