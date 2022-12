FOTBAL: Prilej de distractie la ultima aparitie oficiala din 2022

Maine, de la ora 11:00, la Clinceni, Unirea Constanta - Politehnica Iasi, in etapa a XVI-a a Ligii a II-a de fotbal.Politehnica Iasi va pleca astazi, dupa un antrenament, care va avea loc in cursul diminetii, spre Clinceni, localitate in care va juca ultimul meci oficial din acest an. Maine, de la ora 11:00, trupa pregatita de Leo Grozavu se va confrunta cu una dintre cele mai slabe echipe din modestul esalon secund actual, Unirea Constanta. Gazdele sunt aproape de a repeta in acest an ... citeste toata stirea