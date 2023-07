Politehnica Iasi va disputa astazi, cand incepe a doua saptamana a cantonamentului de la Bansko (Bulgaria), doua meciuri de verificare. De la ora 11:00, formatia antrenata de Leo Grozavu se va confrunta cu FC Montana, club clasat in vara pe locul X in esalonul doi al Bulgariei, care contine 18 formatii. Contra gruparii orasului cu 50 000 de locuitori situat in nord-vestul vecinilor de la sud Poli va alinia o garnitura cu mai multi jucatori de rang doi.Asta pentru ca fotbalistii de baza ai ... citeste toata stirea