Razvan Marin, fotbalistul roman al echipei Empoli, a fost inclus de site-ul TuttoMercatoWeb intr-un clasament al celor mai slabi jucatori din Serie A, prima divizie a campionatului Italiei, dupa 11 etape.Razvan Marin, cu o medie a notelor de 5,60, este pe locul 7 intr-un clasament al celor mai slabi 20 de jucatori din Serie A. Internationalul roman are zece aparitii in campionatul Italiei in acest sezon, fara sa reuseasca vreun gol.Marin a fost folosit pana in minutul 62 al meciului pierdut ... citeste toata stirea