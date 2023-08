Cluburile Chelsea si AS Roma au ajuns la un acord pentru imprumutul atacantului belgian Romelu Lukaku la echipa de fotbal din capitala Italiei, a anuntat, luni seara, cotidianul La Gazzetta dello Sport, citat de AFP.Conform cotidianului sportiv italian, este vorba de imprumutul pe un an fara optiune de cumparare. Clubul londonez va primi 5,8 milioane de euro din operatiune in timp ce jucatorul, care a consimtit o scadere salariala, va incasa 7,5 milioane de euro.Lukaku este asteptat sa ... citeste toata stirea