Politehnica Iasi debuteaza astazi in sezonul 2023-2024. De la ora 21:30, echipa ieseana se va confrunta la Cluj cu echipa locala CFR.Victima sigura in alte circumstante, daca luam in calcul faptul ca gazdele au fost in prim-planul Ligii I in ultimii sase ani, Poli are acum o uriasa sansa de a produce surpriza. Asta pentru ca problemele financiare consistene existente in tabara ardelenilor au generat, pe langa disponibilizari ale unor jucatori care cazusera pe planul doi, si scoaterea pe ... citeste toata stirea