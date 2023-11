Politehnica Iasi a remizat vineri, la Sibiu, 0-0, cu FC Hermannstadt, in etapa a XVII-a a Ligii I de fotbal. Ziarul de Iasi prezinta cele mai importante concluzii care pot fi trase dupa disputa din Ardeal.1. Sibienii meritau victoriaFanii lui Hermannstadt, observatori neutrii si iesenii obiectivi nu au cum sa ajunga la alt verdict decat ca gazdele meritau sa castige. Fara sa joace grozav, sibienii au irosit cinci ocazii mari, intre care si un penalty, in minutele de prelungire, in timp ce ... citeste toata stirea