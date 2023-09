Politehnica Iasi le-a mai servit suporterilor sai inca o cupa consistenta de amar. Luni seara, trupa antrenata de Leo Grozavu a remizat pe teren propriu, 1-1, cu cea mai slaba echipa din campionat, FC Botosani, formatie care a venit si fara opt (!) piese importante in Copou. Remiza cu gruparea care nu are nicio victorie in campionat a fost conforma realitatii din teren, ba, daca luam in calcul gradul mai mare de periculozitate al suturilor oaspetilor, botosanenii se pot considera nemultumiti de ... citeste toata stirea