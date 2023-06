Consiliul Judetean Iasi a anuntat lista cluburilor sportive care vor primi bani in acest an. CJ a pus pe masa o suma infima 750 000 lei, 600 000 pentru sportul de performanta si 150 000 lei pentru sportul de masa.30 426,5 lei de la sportul de performanta si 76 000 de lei de la sportul de masa au ramas nealocate, astfel ca oficialitatile judetene vor da sportului 643 573,5 lei in 2023, adica nici 130 000 de euro!Comparativ, Consiliul Local Iasi a alocat sportului iesean 49,3 milioane lei ... citeste toata stirea