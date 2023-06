Ziarul de Iasi a tras repetate semnale de alarma legate de calitatea muncii de la Centrul de Copii si Juniori al FC Politehnica, zona care s-a remarcat aproape numai prin scandaluri si rezultate dezastruoase. Centrul nu numai ca genereaza, an de an, serioase pierderi financiare, nefiind in stare sa produca jucatori vandabili, dar nici nu livreaza produse pe care echipa de seniori sa se bazeze.Decontul este aspru pentru acest sezon, Politehnica pierzand dreptul de a conta pe toti cei 25 de ... citeste toata stirea