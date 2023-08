Cinci etape (de fapt patru si aproape doua treimi, in conditiile in care trei meciuri din runda a V-a a fost amanate) au trecut din sezonul 2023-2024 al Ligii I de fotbal. Dupa aproape o sesime din sezonul regulat, randamentul Politehnicii Iasi este mult sub asteptari. Cu doar trei puncte, Poli ocupa penultimul loc al clasamentului, care duce direct in Liga a II-a.S-a ajuns aici ca urmare a unui joc lipsit de realism, care a generat risipirea multor puncte. La CFR Cluj, pe care Politehnica a ... citeste toata stirea