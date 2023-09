Politehnica Iasi are o sansa mare de a-si spala obrazul patat din plin in aceasta saptamana de remiza de luni, de pe teren propriu, cu lanterna clasamentului, FC Botosani, grupare care a venit in Copou fara opt jucatori de baza. Maine, Iasul joaca la Voluntari, cu o alta formatie in suferinta, atat pe plan sportiv, cat si in ceea ce priveste lotul de jucatori.In ultimele cinci runde, gazdele au obtinut un singur punct si au incasat 15 (!) goluri, devenind gruparea cu cea mai slaba aparare din ... citeste toata stirea