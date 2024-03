FOTBAL Spalati-va obrazul si bateti si voi "lanterna" macar o data! Meci cu miza mare in nordul Moldovei

Astazi, de la ora 15:45, la Botosani, FC - Politehnica Iasi, in etapa a II-a a play-out-ului Ligii I de fotbal.Politehnica Iasi are un nou prilej de a-si mai spala putin obrazul sifonat de (prea) multe ori in acest sezon. Un sezon in care trupa antrenata de Leo Grozavu a bifat foarte multe evolutii si rezultate dezamagitoare. Printre acestea se numara si cele inrregistrate in duelurile cu FC Botosani, etape in sir "sefa" ultimului loc al clasamentului. In ciuda valorii indoielnice a vecinilor ... citește toată știrea