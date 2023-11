Lucian Burdujan este in continuare dat disparut de Politia Romana.Gazeta Sporturilor a sustinut ca a stat de vorba cu fostul atacant al Rapidului, insa s-a dovedit ca acesta era doar o persoana care a preluat numarul lui Lucian Burdujan.Acesta a fost dat disparut de mama lui. Despre atacant nu se stie nimic de mai multe luni. Dupa ce s-a lasat de fotbal, el a cazut in patima jocurilor de noroc si si-a pierdut toata averea, potrivit ziare.com.Fosta sotie, alaturi de care are doi copii, si-a ... citeste toata stirea