Internationalul francez Wissam Ben Yedder, de la AS Monaco, a fost inculpat pentru viol, tentativa de viol si agresiune sexuala, a dezvaluit vineri cotidianul francez "Nice Matin".Potrivit unei surse apropiate cazului, presupusele victime sunt doua tinere femei adulte de nationalitate franceza care nu sunt din regiunea Nisa. Faptele ar fi avut loc pe 10 iulie in timpul unei seri petrecute in orasul Beausoleil (Alpes-Maritimes), care se invecineaza cu Monaco, in timpul careia fratii Ben Yedder