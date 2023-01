FOTO Atacantul roman ajuns pe prima pagina a tabloidelor din Anglia: "Mi-am carat iubita in spinare, dezbracata"

Adrian Patulea este un fost fotbalist al celor de la Petrolul Ploiesti, Rapid si Farul care s-a retras din fotbal in 2021.Ajuns la 38 de ani, ex-atacantul a povestit cum a ajuns sa evolueze pentru Lincoln City, in 2008, mai ales ca transferul de la acea vreme a facut valva in presa tabloida din Anglia.Patulea si-a incercat sansa, in urma cu 15 ani in liga a patra din Albion, dar a ajuns sa lucreze si ca zidar. La acea vreme, publicatia Evening Standard a sustinut ca Patulea a incercat sa ... citeste toata stirea