FOTO Novak Djokovic s-a intors in hotelul de carantina - Cand va fi luata o decizie finala in cazul sarbului

Novak Djokovic se afla din nou in custodia fortelor australiene de frontiera, iar prima audiere in instanta in cadrul contestatiei depuse de avocatii liderului mondial la a doua decizie de a i se anula viza de intrare in tara a fost scurta si s-a incheiat, informeaza The Age.Judecatorul si partile implicate, reprezentantii tenismenului sarb si ai ministrului Imigratiei, Alex Hawke, au discutat chestiuni procedurale despre modul in care contestarea anularii vizei va avea loc in acest weekend.