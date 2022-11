Francisco Bagnaia este campionul mondial la MotoGP dupa ce s-a clasat al 9-lea la Valencia

Pilotul italian Francisco Bagnaia a castigat duminica titlul mondial la MotoGP. El a incheiat pe locul 9 cursa de la Valencia. Alex Rins s-a impus in Marele Premiu al Spaniei la MotoGP, in timp ce Augusto Fernandez a cucerit laurii mondiali la Moto2.La Valencia, in Gran Premio de la Comunitat Valenciana, italianul Francisco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) s-a clasat pe pozitia a noua, clasare care i-a permis sa devina campionul mondial al anului 2022 la MotoGP, cu 265 de puncte. Pe locul secund ... citeste toata stirea