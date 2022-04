Vasili Hamutovski, fostul goalkeeper din Belarus, in varsta de 43 de ani, se va ocupa de pregatirea tinerilor portari ai Stelei, pana cand razboiul din Ucraina va lua sfarsit. Ultima echipa la care Vasili a activat ca antrenor cu portarii a fost FC Lviv, anunta clubul stelist."Sunt foarte fericit sa revin aici. Dupa 9 zile de razboi, am plecat in Polonia, iar acolo am primit un telefon de la George ... citeste toata stirea