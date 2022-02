Gabriela Ruse: Sunt pregatita sa ajung in Top 10, unde cred ca imi este locul

Gabriela Ruse a declarat, marti, dupa ce a invins-o pe Paula Badosa, la Dubai, ca este pregatita sa joace cu cele mai bune sportive din circuit ca sa ajunga in Top 10 WTA. Despre partida urmatoare, cu Simona Halep, Ruse a afirmat ca nu are presiune si isi doreste sa o invinga intr-o buna zi pe cea care i-a fost idol."Ma simt foarte bucuroasa ca am reusit sa revin de la 1-4 in decisiv. Am stiu ca pot chiar de la inceput. Sunt pregatita pentru astfel de meciuri si ca sa ajung Top 10, trebuie sa ... citeste toata stirea