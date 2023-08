Jucatoarea de tenis Gabriela Ruse (25 de ani, locul 166 WTA) a acces, sambata, pe tabloul principal la US Open, ultimul grand slam al anului.Gabriela Ruse a trecut in ultimul tur al calificarilor de sportiva ucraineana Daiana Iastremska, locul 111 mondial si cap de serie 12, scor 7-6 (7/5), 6-3, dupa o ora si 49 de minute de joc.Pe tabloul principal la US Open se mai afla alte patru sportive din Romania: Sorana ... citeste toata stirea