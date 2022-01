Atacantul George Puscas va parasi echipa Reading din liga a doua engleza pentru a evolua la Pisa, ocupanta locului 2 in Serie B, informeaza presa italiana.Potrivit jurnalistului Gianluca di Marzio, Puscas, 25 de ani, va fi imprumutat pana la finalul sezonului, cu o clauza de cumparare definitiva in cazul in care Pisa promoveaza in Serie A.Astfel, internationalul roman revine in ... citeste toata stirea