Fundasul in varsta de 35 de ani al echipei FC Barcelona, Gerard Pique, a anuntat joi ca meciul cu Almeria, din etapa urmatoare a campionatului spaniol, va fi ultimul din cariera sa de fotbalist.Gerard Pique, campion mondial cu Spania in 2010, va pune punct carierei sale de jucator in meciul din La Liga, cu Almeria, de sambata, 5 noiembrie.Pique (35 de ani), a jucat in cariera pentru Manchester United, Real ... citeste toata stirea