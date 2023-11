Clubul saudit Al-Nassr a anuntat ca starul portughez Cristiano Ronaldo "a dat dovada de o mare sportivitate" dupa ce i-a cerut arbitrului meciului cu formatia iraniana Persepolis, disputat luni in Liga Campionilor Asiei la fotbal, sa anuleze decizia de a acorda un penalty in favoarea sa, informeaza Reuters.Fostul atacant al echipelor Real Madrid si Manchester United a cazut in careu dupa un presupus fault al unui adversar, la inceputul meciului din Grupa E a competitiei, disputat la Riad, ... citeste toata stirea