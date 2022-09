Gheorghe Berceanu, fost campion olimpic si mondial la lupte, inclus post-mortem in Hall of Fame

Gheorghe Berceanu, fost campion olimpic si mondial la lupte, care a murit la 30 august, a fost inclus post-mortem in Hall of Fame-ul luptelor mondiale, intr-o ceremonie la Belgrad, informeaza cosr.ro.La ceremonie, premiul si diploma de membru au fost primite de Razvan Pircalabu, presedintele FR Lupte. Din Romania doar Stefan Rusu mai face parte din galeria selecta a luptatorilor inclusi in UWW Hall of Fame.Gheorghe Berceanu, nascut in 1949, a inceput sa practice luptele greco-romane la ... citeste toata stirea