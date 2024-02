Fostul atacant dinamovist Gheorghe Iamandi a murit, marti, cu doua luni inainte sa implineasca 67 de ani, a anuntat FC Dinamo.Gheorghe Iamandi si-a inceput cariera profesionista in 1978, la FC Delta Tulcea, unde a evoluat in 40 de meciuri si a marcat 34 de goluri.S-a alaturat clubului Dinamo in sezonul 1983-1984, unde a si intrat pe teren in ... citeste toata stirea