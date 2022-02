Ghinion oribil pentru Jaqueline Cristian

Ea s-a accidentat la genunchi cand o conducea, in turul II la Doha, pe rusoaica Daria Kasatkina. Romania a ramas fara jucatoare la "Qatar Open"* Jaqueline Cristian (71 WTA) a abandonat, ieri meciul cu rusoaica Daria Kasatkina (28 WTA) din turul al doilea al Qatar Open de la Doha. La scorul de 6-2, 2-2, 15-15, pentru romanca, pe serviciul ei, dupa 55 de minute de joc, Jaqueline a fost prinsa in centrul terenului de o minge inalta trimisa de Kasatkina in diagonala. Jaqueline s-a intors sa ... citeste toata stirea