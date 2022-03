Gimnastica romaneasca, la pamant. A ajuns sa cerseasca bani pentru a trimite sportivi in competitii

Federatia Romana de Gimnastica (FRG) a anuntat ca nu are bani pentru participarea sportivilor la competitiile internationale si face apel la donatii."Federatia Romana de Gimnastica este intr-o situatie critica in acest an competitional, extrem de important pentru calificarea la JO de la Paris", arata federatia, potrivit News.ro.Cu un buget foarte mic alocat de Ministerul Sportului pentru 2022, 4.850 mii lei, FRG nu are resurse financiare suficiente pentru participarea la Campionatele ... citeste toata stirea