Meciul dintre Kosovo si Israel, programat pe 15 octombrie in Grupa I a preliminariilor EURO 2024, din care face parte si Romania, a fost amanat, a anuntat, joi, Uniunea Europeana de Fotbal, informeaza Agerpres.Decizia forului continental a fost motivata de faptul ca "autoritatile israeliene nu permit echipei nationale sa calatoreasca in strainatate", precizeaza comunicatul.UEFA mentioneaza ca o noua data pentru acest meci va fi anuntata in timp util.Forul de la Nyon amanase deja, pentru ... citeste toata stirea