Gruparea New Orleans Saints, amenda uriasa pentru ca ar fi simulat accidentarea unui jucator

Gruparea de fotbal american New Orleans Saints a fost amendata, sambata, cu 550.000 de dolari de catre NFL pentru ca ar fi simulat accidentarea unui jucator. Franciza din Louisiana a negat faptele si a anuntat ca vrea sa faca recurs.Echipa din Louisiana a fost acuzata ca a simulat accidentarea unuia dintre jucatorii sai (fundasul Cameron Jordan) in timpul meciului impotriva Tampa Bay Buccaneers de luni trecuta, in cea de-a 13-a etapa a sezonului regulat Gruparea va trebui sa plateasca 350.000 ... citeste toata stirea