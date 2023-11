Numeroase publicatii au vehiculat ideea ca Simona Halep (32 de ani) ar fi pierdut contractul cu producatorul elvetian de ceasuri de lux Hublot, in contextul in care sportiva din Romania nu mai apare printre ambasadorii brandului. Halep a raspuns indirect zvonurilor.Simona nu apare in lista oficiala a ambasadorilor Hublot din tenis, unde se regasesc 4 nume, in ... citeste toata stirea