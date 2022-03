GSP: Torje decis sa paraseasca Romania: "Imi iau familia si ne mutam! Statul iti da 50 de milioane, cand cosciugul costa 40!"

Gabriel Torje (32 de ani) planuieste sa se stabileasca in Spania "peste 2-3 ani". "Merita sa ramai in Romania?", intreaba mijlocasul lui Dinamo.Gabriel Torje, fotbalist cu un CV bogat, care cuprinde echipe din tari precum Italia, Spania, Turcia, Rusia si Grecia, dezvaluie ca vrea sa paraseasca Romania in anii urmatori.Mijlocasul lui Dinamo planuieste sa se stabileasca in Spania alaturi de familia sa, tara in care a evoluat pentru Granada in sezonul 2012/2013, apoi pentru Espanyol in ... citeste toata stirea