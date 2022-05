Guvernul britanic a cerut oficial UEFA sa investigheze incidentele de la finala Ligii Campionilor

Secretarul britanic al culturii, Nadine Dorries, a cerut UEFA sa investigheze in mod oficial scenele "profund ingrijoratoare" care au intarziat inceperea finalei Ligii Campionilor, informeaza BBC."Imaginile si relatarile fanilor lui Liverpool si ale presei la intrarea lor pe Stade de France sunt profund ingrijoratoare. Mii de detinatori de bilete au calatorit la Paris in timp util pentru a-si sustine echipa in cel mai important meci al sezonului. Indemn UEFA sa lanseze o investigatie oficiala ... citeste toata stirea