Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a afirmat ca Farul nu poate face performanta in Europa cu salarii foarte mici si a precizat ca avand un buget de trei milioane de euro nu poti avea pretentii foarte mari. Hagi a adaugat ca Farul are buget cat sa ramana in prima liga.Hagi a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca Farul nu poate concura din punct de vedere financiar cu cele mai bune echipe din Romania."Noi producem jucatori, noi am facut performanta. Jucatorii ... citeste toata stirea