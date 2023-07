Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca Poli Iasi, advesara de duminica, este o echipa care nu refuza jocul si care are un antrenor bun, cu experienta foarte mare."E un meci de campionat acasa. Trebuie sa fim pragmatici si sa ne vedem singurul obiectiv pe care il avem in acest meci, anume sa luam toate cele trei puncte. E o echipa care vine dintr-un oras mare, de traditie. E o echipa care a venit in prima liga. In cele doua etape ... citeste toata stirea