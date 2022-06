Hai noroc! Gabriel Tamas a semnat cu Petrolul Ploiesti. "Mi s-a parut foarte interesant proiectul"

FC Petrolul Ploiesti a reusit, joi, o noua mutare importanta, oficializand contractul cu Gabriel Tamas, plecat de la FC Voluntari."Mi s-a parut foarte interesant proiectul de la Ploiesti si a contat foarte mult faptul ca Petrolul este un club de traditie, cu niste fani extraordinari! In plus, cunosc oameni in Ploiesti carora le place foarte mult fotbalul si mie imi place sa fac oamenii fericiti! La Astra i-am facut, la Voluntari i-am facut, acum sper sa facem si Ploiestiul fericit!", a spus ... citeste toata stirea