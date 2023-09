Echipele iesene de handbal au jucat la finalul saptamanii trecute noi meciuri oficiale in Divizia A, ultimul esalon intern.Baietii de la Politehnica s-au facut de ras la prima aparitie din acest an pe teren propriu. In Sala Liceului cu Program Sportiv Iasi, trupa antrenata de Florin Spiridon a cedat in etapa a II-a a campionatului cu 27-28 (11-15) in fata CSU Galati. Poli a ramas astfel, la fel ca Pietricica Piatra Neamt, fara vreun punct obtinut in actualul sezon, ocupand astfel locul VI, ... citeste toata stirea