Echipa de handbal masculin Politehnica Iasi a incasat o bataie zdravana, acasa, in ultimul esalon intern. In etapa a VII-a, ultima a turului sezonului regulat, in Sala Liceului cu Program Sportiv Iasi, formatia antrenata de Florin Spiridon a cedat cu 20-39 (10-20) in fata CSM Alexandria.Cu patru puncte, Poli se claseaza acum pe locul V din sapte echipe in Seria B a Diviziei A, la egalitate de puncte cu penultima clasata, CSU Pitesti, cu care iesenii au remizat. Pe ultima pozitie este singura ... citeste toata stirea