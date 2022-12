Handbal: CSM Bucuresti, victorie cu campioana Europei Vipers si incheie 2022 ca lider al grupei A din Liga Campionilor

Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, pe teren propriu, campioana Europei Vipers Kristiansand, scor 27-24 (15-16), in etapa a IX-a din grupa A a Ligii Campionilor. CSM incheie astfel anul 2022 pe primul loc in grupa A.Principalele marcatoare pentru CSM au fost Neagu 9 goluri, Omoregie 6, iar de la Vipers s-a remarcat Jerabkova, cu 9 reusite.In etapa a IX-a s-au mai jucat meciurile dintre FTC Budapesta - Banik Most 43-19, Brest Bretagne Handball - Krim ... citeste toata stirea