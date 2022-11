Handbal feminin: Cristina Neagu, aleasa cel mai bun inter stanga, la ultimul Campionat European din cariera

Capitanul nationalei Romaniei, Cristina Neagu, a fost aleasa in urma voturilor fanilor, mass-media si ale specialistilor EHF, cel mai bun inter stanga al Campionatului European. Neagu a anuntat ca a fost ultimul campionat din cariera, la care a atins 303 de goluri, un record absolut, fiind al optulea turneu final pentru handbalista.EHF a anuntat, duminica, inaintea finalelor pentru medalii, componenta All Star Team, in care se regaseste si Cristina Neagu. Celelalte jucatoare alese in All Star ... citeste toata stirea