Asa cum era de asteptat, echipa de handbal feminin CSM Iasi 2020 s-a impus lejer la Roman, in fata modestei echipei locale CSM, intr-o partida disputata in cadrul etapei a IX-a a ultimului esalon intern. Formatia antrenata de Marius Danulet, Daniel Bura si Macrina Tomuleac s-a impus cu 32-18 (16-5) si a acumulat 21 de puncte din opt meciuri.Profitand de faptul ca singura echipa mai de Doamne-ajuta din Seria B, CSM Galati, care a castigat tot pana acum, are un meci mai putin disputat, Iasi ... citeste toata stirea