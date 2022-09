Plecata la drum in aceasta vara, echipa de handbal feminin CSM Iasi 2020 a bifat sambata primul succes din existenta ei. In etapa a II-a a Diviziei A, ultimul esalon intern, gruparea pregatita de Daniel Bura si Macrina Tomuleac a trecut cu 29-26 (15-14) de formatia secunda a "lanternei" Ligii Nationale, CSM Galati.Partida trebuia sa se dispute la Galati, insa s-a jucat in Sala LPS Iasi ca urmare a ... citeste toata stirea